У Мережі розгорівся скандал зі студенткою з Києва, яка невтішно висловилася про популярну українську репершу Alyona Alyona, Крим та співвітчизників в цілому

Так, 20-річна дочка судді Печерського райсуду Києва Анастасія Константинова заступилася за російських артистів, які гастролюють в окупованому Криму. Також дівчина просвітила підписників про свої музичні смаки.

"Наше українське де**мо слухати я не виводжу. У мене вуха в'януть від цього де**ма. Alyona Alyona цю кін**у, або кого слухати, скажіть?", - обурено запитувала вона, виставивши відповідний ролик.

Армія шанувальників реперші Alyona Alyona (справжнє ім'я Олена Савраненко) буквально рознесла Константинову, ставши на захист свого кумира. У Мережі з'явилося безліч відповідних роликів, публіка справно повправлялася в тролінгу. Alyona Alyona репостнула найяскравіші у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Зараз підправимо твої подушки на губах", - посміялися над зовнішністю студентки в одному з них.

Під час публікації цих стьобних кадрів, реперша перебувала в дендропарку і, по всьому, насолоджувалася красою навколо, намагаючись не звертати уваги на галас.

"Мій сьогодні настрій вже не зіпсує нічого, тому що я приїхала в неймовірно красиве місце", - заявила з посмішкою Alyona Alyona.

До речі, студентка, що оскандалилася, передумала й попросила вибачення за свої слова.

"Я хочу зробити заяву і принести вибачення всім українським громадянам, у яких висловлена мною інформація викликала обурення і виправданий гнів, - заявила в своєму новому відео і додала. - Я дійсно з сім'ї юристів, які поважають закон і Конституцію України, які домоглися всього самостійно: своєю працею і чеснотами. Я усвідомлюю, що зганьбила їх ім'я".

Нагадаємо, Alyona Alyona приміряла образ відомого українця в спортзалі: "всім заховати кадики".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona, втиснувши пишні форми в корсет, несподівано звернулася до українців:"вирішили, що пора".