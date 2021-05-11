Дружина коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія Кошова показала, якою кокеткою росте їх молодша дочка

Як повідомляє Politeka.net, кадрами з семирічною Серафимою дружина гумориста поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Незважаючи на свій юний вік дівчинка, схоже, пристрастилася до косметики. При цьому макіяж вона вважає за краще яскравіше.

Ксенія зняла, як Серефіма наносить собі тіні зі спеціального набору дитячої косметики. Але на цьому вона вирішила не зупинятися, і скористалася ще й рум'янами.

"Рум'янки, яскраві повинні бути", - зазначила дівчинка.

Дівчинка відображена у футболці з квітковим принтом, а на руці у неї красується тимчасове тату.

Раніше Євген Кошовий розповів, що його молодша дочка Серафима пішла по стопах старшої сестри Варвари, і теж вирішила стати співачкою.

Як відомо, 13-річна Варвара Кошова брала участь у багатьох шоу, в тому числі і співочих. І молодша почала ходити на вокальні заняття.

"Серафима переглядала Варварин виступу, любить дивитися "Голос. Діти" і "Голос країни". Одного разу вона підійшла і запитала: Можна я піду на вокал?» ,- розповів зірковий тато в інтерв'ю "Світського життя" з Катею Осадчою.

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