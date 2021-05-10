Популярна співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі кадри з мамою в ранньому дитинстві

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу знаменитість показала давнє фото з мамою, коли вона була зовсім маленькою дівчинкою і її віддали в інтернат.

"Будь щаслива, кохана матуся", - написала під фото Лорак.

Також до Дня матері артистка виклала в сторіс кілька яскравих кадрів з донькою Софією. На одному зі знімків мама і дочка позують на відпочинку, вони обіймаються, стоячи в цікавій локації.

"Яке ж це щастя, бути мамою", - підписала знімок артистка.

На ще одному кадрі Лорак з донькою відображені в будинку, вони вмостилися на диванчику і весело позують в камеру телефону.

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв'ю для російського видання Ані Лорак зізналася про справжнє життя в інтернаті. Мама віддала дівчинку з сім'ї через те, що жили за межею бідності, вона одна з чотирма дітьми не могла забезпечити їм ні харчування, ні даху над головою, ні нормального одягу. Спочатку виручав цілодобовий садок-п'ятиденка, де давали їжу. А потім інтернат.

"Мені хотілося турботи, тепла і любові, і я іноді плакала ночами", - згадала Ані Лорак.

За словами Лорак, їй було дуже складно відчувати себе дитиною з інтернату. Хоча по початку вона навіть не засмутилася, коли потрапила в інтернат. Там їй одяг давали, іноді навіть нову, їжа була, хоча казенної їжі завжди не вистачало зростаючому організму. Часто обід або вечеря діставався сильнішій дитині, хто зміг випередити в їдальні.

Лорак згадала, що у неї не було улюбленої страви. Вони постійно намагалися роздобути їжу. На вечері ховали хліб по кишенях, щоб потім ввечері його з'їсти в спальні. Восени на городах збирали картоплю і кукурудзу і пекли їх. Взимку було важче. Рятували солоні огірки і помідори, які зберігалися у великих бочках в підвалі.

Зараз співачка всіляко підтримує маму, щоб вона ні в чому не потребувала.

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