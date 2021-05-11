Черговий сезон "Холостяка" добігає кінця. Публіка гадає, хто з трьох дівчат, які залишилися, стане тією самою для Михайла Заливако

В останньому ефірі "Холостяк" знайомився з сім'ями учасниць. В результаті гарячого випуску вибула Джессіка, а Дарія, Розалі та Анна продовжили боротися за серце чоловіка.

Примітно, що в Мережі злили ім'я переможниці. Розкрилося це під одним зі свіжих постів Заливако в Instagram, який він виставив вже після завершення зйомок, передає Politeka.net. Михайло сам підстьобнув публіку задавати йому питання. Звичайно ж, головне, що цікавить користувачів, це, кого Він вибере в фіналі і як далі складуться їхні стосунки з обраницею.

Зокрема, один з шанувальників шоу запитав у Михайла, чи закоханий він зараз.

"я люблю 😉", - зізнався "Холостяк".

У бесіду активно підключилися інші. І тут-то й спливло ім'я переможниці - Анни Богдан, а також роз'яснення, звідки взагалі в Мережі взяли, що саме вона є коханою Михайла. За словами фанатів шоу, пара почала жити разом після фіналу.

"це круто! Щастя вам з Анею❤"

"круто. А хтось же злив переможницю! З самого початку всі говорили, що Аня переможе!"

"Коли знімальна група з Мішею відзначали старт проєкту на ТБ, там був і Макс (Холостяк 10), який викладав відео у себе в сторіс з цього веселого сабантуя 😂і "випадково" в кадр потрапила Аня. Ось з цього і пішли чутки і здогади. Хоча, звичайно, всі ми розуміємо, що вона там точно не випадково була і саме вона переможниця. Сподіваюся Максима не штрафанули за цю помилку 😂"

"начебто, Міша з Анею вже розлучилися! Є така інфа!"

"а є інфа, що вони живуть вже разом і все у них добре 😂 явних зливів не було"

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