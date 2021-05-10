Переможець "Голосу країни" 19-річний Роман Сасанчин розповів про стан матері, гроші на лікування якої збирали всією країною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і переможець дитячого і дорослого "Голосу країни" Роман Сасанчин часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. У березні цього року молодий виконавець потрапив до лікарні з коронавірусом. А перед цим злягла з важкою хворобою його мама. Тоді через соцмережу хлопець звернувся до українців за допомогою, зізнавшись, що грошей на лікування не вистачає.

Тепер же Рома розповів хороші новини про важкохвору маму. За словами хлопця, жінку вже перевели з реанімації у звичайне відділення і її заново вчать ходити.

"Друзі, хочу повідомити особливо щасливу для мене новину. Мою маму перевели з реанімації у звичайне відділення, де її поки ще лікують, але тест на ковід у неї вже негативний. Залишилася тільки реабілітація. Її зараз вчать ходити, вона зараз потроху піднімається з ліжка, вона вже ходить, вона вже говорить багато. Для нас це велика радість. Я безмежно всім щиро вдячний. Якби не ви, якби не Господь Бог, якому ми так сильно і щиро молилися, то нічого б цього не було", - розповів Сасанчин у своїх сторіс.

Також хлопець показав кілька кадрів з палати мами, на яких видно, що вона вже потроху ходить. А напередодні Роман трепетно привітав свою найдорожчу жінку з Днем матері, виклавши спільне фото з нею в соцмережі.

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