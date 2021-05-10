Колишня дружина Віктора Павлика поділилася фотографіями померлого сина

7 травня Павлу Павлику могло б виповнитися 22 роки.

Лора Созаєва опублікувала фото на своїй сторінці в Фейсбук. Українці кинулися її підтримувати, проте горя матері не вгамувати.

"Сьогодні моєму синові Паші Павлику виповнилося б 22! Коли він був у мені, я молилася Господу: - я обіцяю, що навчу свого сина шляхам Божим, вірі, чесності і правді! Я виконала свою обіцянку і пишаюся тим, що син тепер в руках Господа! У Бога смерті немає! Є перехід у вічність, де з часом буде зустріч всіх люблячих у Христі!",- написала Лора Созаєва.

"Вічна, світла пам" ять Вашому синочку - Ангелу .Ві прекрасна мама", " Дуже красиві фото. Царство Небесне", " Так, дуже боляче, матуся я знаю для розради слів Немає Це жах ,то що переніс Ваш красивий синуля і ви", " Є люди-світлячки. Таким є ваш Павлик! Нехай пам'ять про нього буде світлою і радісною. У Господа всі живі і одного разу ми зустрінемося зі своїми коханими!",- пишуть слова співчуття українці.

Нагадаємо, молодший син музиканта помер 7 серпня 2020 року. Йому був 21 рік. У 2018 році у нього виявили онкологічне захворювання. Два роки хлопець боровся з раком, але, на жаль, перемогти хворобу не вдалося.

До слова, вагітна дружина Павлика похвалилася святковими розвагами з чоловіком: "просто космос".

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