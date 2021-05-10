Популярна українська співачка Джамала показала кадри вагітності

Як передає Politeka.net, особистими кадрами переможниця "Євробачення" поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, Джамала вийшла заміж за свого коханого Бекіра Сулейманова 26 квітня 2017 року. 29 листопада того ж року вона офіційно повідомила про те, що вагітна первістком. 27 березня 2018 року вранці Джамала народила хлопчика, якого назвала Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.

А 19 червня 2020 року у співачки і її чоловіка Бекіра Сулейманова народилася друга дитина, хлопчика назвали Селім-Гірай Сеіт-Бекір Огли. Хлопчик народився, за словами Джамали, точно в прогнозований термін. Він досить великий: вага в 4 гк 110 г, а зріст 56 см.

Відповідаючи на питання своїх фоловерів, Джамала показала відео, яке записала ще будучи вагітною, і не показувала раніше.

"Збираюся на зйомку на Роттердамському мосту ... буде неймовірний костюм, прикраси", - говорить Джамала на відео, записаному минулого року.

"Я на 6-му місяці вагітності. Сторіс, яке ви так і не побачили", - прокоментувала кадри співачки.

Також співачка розповіла, що збиралася в цьому році виступити на «Євробаченні в якості гостя, проте організатори кількість гостей несподівано вирішили обмежити.

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