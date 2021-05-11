Лесю Нікітюк фанати закидали питаннями, ведуча постаралася відповісти максимально чесно

Як відомо, зараз 33-річна зірка насолоджується відпочинком в Туреччині, куди вирушила в числі запрошених на дівич-вечір. Леся відволіклася від розваг і вирішила поспілкуватися з шанувальниками у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Зокрема, публіку цікавить майбутнє кількох проєктів, які вела Нікітюк.

За її словами, глядачів чекає фантастичне продовження шоу "Хто зверху?".

"Це буде вогненний сезон... Ми зробили промо, оновлюються банери в студії, і в червні почнуться зйомки", - повідомила Леся.

А ось шоу "Le Маршрутка" і "хто проти блондинок" наздогнала сумна доля.

"Ой, друзі, не сипте мені сіль на рану... не буде 3 сезону "Le Маршрутка" цього року. У мене серце болить за цю програму", - засмутилася Нікітюк, але висловила надію, що, можливо, наступного року ситуація зміниться.

Проєкт "Хто проти блондинок" ведуча назвала одним зі своїх найулюбленіших.

"На жаль, шоу закінчилося - блондинки залишилися", - оголосила вона.

Крім того, публіку дуже цікавить, чи буде Нікітюк продовжувати свою співочу кар'єру. Нагадаємо, Леся в лютому минулого року випустила першу сольну пісню під назвою "Ями" (жартівливу, звичайно).

"Чи вийде альбом пісень від Лесі Нікітюк?", - запитали у зірки.

"Буде! Буде скоро нова пісня, зараз пишу пісню про ретроградний Меркурій. "Мене кинув Андрій, Саша, Петя і Юрій - в цьому всьому винен ретроградний Меркурій", - проспівала Леся шматочок свого чергового "хіта".

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