Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала переможницею шоу "Маска" і буде головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", відповіла на чутки про свою вагітність

Як передає Politeka.net, Злата активно ділиться з передплатниками цікавими моментами свого життя в Instagram. Цього разу зірка поділилася сонячними фото і зізналася, що хоче на ручки і ароматний пиріг з яблуками і корицею. Пізніше дівчині довелося відповідати на коментарі про свою вагітність через одного оснімка, який викликав особливий інтерес і спровокував підозри серед фоловерів.

"OMG! Ну і де ви тут побачили вагітний животик? "Побачили", вам зайнятися, напевно, нічим?",- написала Злата.

На фото Огневич знайшла саме сонячне місце в будинку і позує в червоній сукні в квіточку і джинсовій курточці зверху. І на одному знімку сукня лягла трохи дивно. Фолловери відзначили коментарями пост майбутньої "Холостячки", деякі помітили " вагітний животик":

"На фото вагітна?)".

"Златочка, у тебе як животик беремчатий???...👍Любові і жіночого щастя тобі🤗 😚".

Варто відзначити, що раніше Огневич розповіла, що привчає себе ні про що не шкодувати, а бути вдячною Всесвіту за кожен новий досвід

Також дівчина зізналася, що йде в проект "Холостячка", щоб побудувати відносини, що їй поки не вдається зробити через насичений гастрольний графік. Переживши хворобливий розрив з партнером, співачка зважилася на участь в шоу.

Нагадаємо, що Нова "Холостячка" Злата Огневич показала, в кого вона така красуня: "Ви так схожі…»

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич здивувала новою зовнішністю, не впізнали навіть сусіди: "це мої натуральні..."

Також Politeka писала, що Нова "Холостячка" Злата Огневич показала розповнілу фігуру: «Пасочки закінчилися, а кілограми залишилися»