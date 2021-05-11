Єдиний син хореографа та судді з "Танців з зірками" Григорія Чапкіса здивував несподіваним кадром

Як передаєт Politeka.net, 42-річний Грег, який вже багато років живе в США, опублікував зворушливий знімок в "сторіз" у себе в Instagram, на якому показав свою маму Наталію, другу дружину Чапкіса, ще зовсім молодою.

На чорно-білому фото він постав маленьким хлопчиком в обіймах мами. Обидва щиро посміхалися на камеру.

"Щасливого Дня матері, люблю тебе, мам", - підписаний кадр.

Григорій Чапкіс одружився з Наталією, своєю ученицею, в 1980 році, коли їй було 28 років, а йому - 50. Причину розлучення з нею Григорій Миколайович називає "звичайною" – вона хотіла жити в Америці, він – в Україні. Не досягнувши компромісу, пара розійшлася.

Наталя все ж переїхала в США, де живе донині. Про її життя відомо небагато. У матері Грега є своя танцювальна школа, а також, судячи із записів у соцмережах, зал для заходів. В Instagram Наталія Кларк (мабуть, прізвище нового чоловіка) публікує фото та відео великого залу, який здає в оренду для різних заходів.

До речі, Грег пішов по стопах батька з матер'ю і зараз викладає хореографію. Він також заснував свою танцювальну школу під назвою "Chapkis Dance" і став досить популярним хореографом-постановником у Сан-Франциско.

На особистому фронті у сина Чапкіса теж все добре. Зі своєю дружиною Ембер вони одружені вже 20 років і виховують двох синів - 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса.

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