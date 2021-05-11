Актриса та співачка Дженніфер Лопес порадувала шанувальників новою порцією кадрів з особистого життя

Як передає Politeka.net, 51-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала, як відсвяткувала День матері в колі найближчих.

Як відомо, нещодавно Джей Ло розлучилася зі своїм бойфрендом, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом, за якого збиралася заміж. Пережити розрив їй допомагає сім'я і робота (акторка нещодавно повернулася з Домініканської Республіки, де знімалася в новому фільмі "Шлюб по зальоту" з Ленні Кравіцом і Джошем Дюамелем).

Так, Дженніфер зі своєю 75-річною мамою Гваделупе і двійнятами Максом і Еммою вибралися в кафе, щоб в затишній сімейній обстановці відзначити День матері.

Яскравий макіяж з червоною помадою, безумовно, виділяв Гваделупе на фото. Зіркова дочка навіть померкла на її тлі. До цього Лопес виставляла студійні фото разом із мамою та донькою, акцентуючи увагу на тому, як генетика впливає на зовнішність. Примітно, що тоді вона додала до публікації особливий хештег: "Я отримала це від своєї мами". Це фраза з пісні Will.I.Am, яка символізує те, що співачка отримала свою красу у спадок від матері й передала своїй дочці. А також ще один хештег Дженніфер говорить: "У краси немає терміну придатності".

"Зі своєю мамою та кокосами! 💕 🥥 🥥 ", - забавно підписала зірка нові кадри.

Користувачі кинулися коментувати:

"Це дуже приємно 🧡 😻"

"Прекрасна сім'я❤️"

"Які гарні діти. Привітання та благословення! 🌸"

"сподіваюся, у вас був чудовий день! 💗✨"

"Зачіска Емми 🥺 чому вона стає все коротшою і коротшою..."

"Чарівність, 🔥 🔥 нереально✨"

Нагадаємо, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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