Співачка Еліна Іващенко, яка стала партнеркою Олега Винника по дуету, показала чарівне фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, переможниця "Х-Фактора" і учасниця Національного відбору на Євробачення Еліна Іващенко, яка нещодавно презентувала чуттєву дуетну пісню з Олегом Винником, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Цього разу зіркова красуня поділилася милим кадром з відпочинку, на якому засвітила незвичайне тату на нозі.

Як видно, Еліна зображена, сидячи на каменях під пальмами в екстравагантній позі. Перед камерою вона з'явилася в коротенькій строкатій сукні, яка оголила стрункі ніжки. На одній з них, до слова, видно невелике оригінальне тату. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, вона відкинула голову і дивиться в небо.

У підписі до фотографії Іващенко написала: "Море. Скоро побачимося". Користувачі не упустили можливість обсипати красуню компліментами в коментарях до фото: "Еліна ти така красива", "Красуня", "Обожнюю тебе".

Відзначимо, що нещодавно співачка опублікувала у своєму мікроблозі чарівний кадр, який зробила в дзеркало на телефон. Вона зайняла цікаву позу, витягнувши спину і кокетливо зігнувши ногу. Перед камерою красуня з'явилася в сміливому образі - на ній короткі чорні шортики і яскрава червона кофтинка в обліпку, а Свій образ вона доповнила білими кедами.

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