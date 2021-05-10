Ведуча Катя Осадча, яка нещодавно оголосила про майбутнє поповнення в сімействі, приголомшила новими фото

Як відомо, зараз 37-річна зірка разом із чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим і чотирирічним сином Іваном відпочивають у Туреччині. Пара активно ділиться кадрами сімейної ідилії, розбурхуючи уяву казковими пейзажами та неймовірними розвагами.

На свіжих знімках, які Осадча опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram, ведуча позувала на яхті, передає Politeka.net. Катя сховала вагітний животик під світло-жовтою сорочкою. Також на ній були рожеві шорти та капелюшок.

Зірка в різних позах покрутилася на м'якому настилі серед подушок, демонструючи не настільки фігуру, що змінюється, як мальовничу красу на задньому тлі - спокійне як дзеркало море, що зливається з синім небом, і туманні гори вдалині.

"Подорож без фільтрів. Канікули закінчуються, але вражень на цілий рік 👯", - підписала знімки Осадча.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Супер 😍"

"Вони вам не потрібні"

"Катя ви просто чарівні 😍"

"Яке спокійне море. Супер! 🔥"

"Треба було їхати на Азовське море, вражень було б на ціле життя! 😁😆😅"

"🔥Дуже красиво. Щастя вам. 🙏"

Раніше ми розповідали, Горбунов із сином зворушливо привітали Осадчу з Днем матері. Свій пост шоумен супроводив атмосферним фото з непідробними емоціями.

"Нашу найкращу в світі маму ми з Івасиком вітаємо з Днем Матері! Ти чудова! Ми тебе любимо! І чекаємо поповнення нашої сім'ї! 😇😇😇❤️❤️❤️ # деньматери", - звернувся Юрій до дружини.

Нагадаємо, що вагітна Осадча припинила приховувати живіт, показавши фігуру в рожевій сукні: "Катя знову цвіте"