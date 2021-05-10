Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала кумедне відео зі зйомок і поділилася кумедною сценкою Боклана і Жураковської

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху" в сезоні "Битви титанів", часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу кумедне коротке відео з'явилося в офіційному акаунті в Instagram студії "Квартал 95", а в підписі до нього глядачеві демонструють, про що відео.

Так, у підписі сказано - Олеся Жураковська та Станіслав Боклан-вступні іспити до театрального вузу.

"Якби Карпенко-Карий побачив, які бездарі надходять в його університет, він би став з могили, прийшов і особисто б розігнав цю організацію, а будівлю б віддав ПТП", - сказав Боклан, спровокувавши гучний сміх у залі.

Далі у відео кастинг абітурієнтів у театральний вуз. Третьому кандидату запропонували показати пристрасть, а коли у нього не вийшло, то Боклан запропонував Олесі Жураковській показати пристрасть на власному прикладі.

"Ти не Олеся, ти о, ліс! Я б хотів в тобі заблукати", - почав смішити присутніх Боклан.

Наступному конкурсанту, в ролі якого виступила Маша Єфросиніна, запропонували показати секс.

"Секс-дві літери "с", як у твоєму імені - Стас", - сказала Олеся Жураковська.

"Але я не Стас, я Станіслав", - заперечив Боклан.

"Правильно, Станіслов, закінчується на лов, по англійськи-любов", - продовжує з пристрастю Жураковська.

"Олеееся", - злякано заволав на сцені Боклан.

"Як птахи кричать, Олеееся. А знаєш які птахи? Боклан", - підхопила Жураковська.

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