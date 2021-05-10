Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття", показала себе в цікавих образах

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала відомою серед українців завдяки ролі в серіалі"Величне століття". Німецько-турецька актриса активно веде соціальні мережі, де показує кадри як з особистого життя, так з фотосесій.

Цього разу Мер'єм опублікувала фото, де позувала роздягненою. На дівчині були прикраси, які приховали найпікантніше. Після цього Узерлі вже з'явилася в прекрасній сукні. Красуня покружляла, поки з нею працював фотограф.

Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Хюррем султан", "Супер", "красива", " Немає нового проекту?", "Я люблю тебе з Іраку", "Прекрасна, успішна і розкішна Мер'єм - мій улюблений актор", "виглядає як справжня королева".

Повідомлялося, що відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття" перетворилася на ділову красуню в чорному костюмі.

Цього разу в розділі Сторі артистка підкорила образом бізнес-леді, з'явившись перед камерами в чорному брючному костюмі і білій сорочці, яку не стала заправляти.

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