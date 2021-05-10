Ведуча ТСН на "1+1" Марічка Падалко, а також її колеги не побоялися показати себе в 16-17 років

Перше фото в паспорті це, скоріше, не те, чим всі поспішають хвалитися, але зірки телеекранів спробували зруйнувати цей стереотип.

Як передає Politeka.net, ведучі ТСН Марічка Падалко та Святослав Гринчук, а також ведучі нового шоу «Твій день» Тимур Мірошниченко, Стася Ровінська та Володимир Рабчун поділилися першою фотографією зі свого паспорта.

Відповідні знімки опубліковані на офіційній сторінці телеканалу в Instagram.

"😉 Чи змінилися з тих пір? Поділися враженнями в коментарях ⬇️", - йдеться в підписі.

Юна Падалко з помітно більш круглими щічками, ніж зараз, і Рабчун, який, навпаки, ні краплі не змінився, вразили більше всіх.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Були просто гарненькі, а зараз красиві, впевнені в собі. Ті, які не задоволені собою в дитинстві, нехай подивляться. Можна стати красивіше, тільки повинні бути хороші цілі в житті. ❤️"

"вау вау вау Марічка Падалко, ви така красива ведуча, з глузду з'їхати"

"Рабчун не змінився! Як був у першому паспорті, так і залишився!"

"І була хорошою, а тепер ще красивіше!"

"А Рабчун був колись підлітком?..🧐"

Раніше ми повідомляли, Падалко здивувала незвичайним хобі свого сина. 13-річний Міша, виявляється, на "ти" з випічкою і навіть показав матері, як пекти паски.

"Моя перша пасочка на дріжджах без опари! Ну, не зовсім "моя", так як частину роботи зробив син, а прикрасили все доньки", - хвалилася ведуча колективною сімейною роботою.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко не на жарт приголомшила Своєю любовною історією: "разом махати лопатами...".

Як повідомляла Politeka Марічка Падалко вразила образом фатальної красуні в шкірі і" пір'їнках":"Прямо Марлен Дітріх".

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