Знаменита співачка Тіна Кароль показала яскраві кадри, як створювався концерт" Красиво", на Patreon
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують бурхливий роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, показала яскраві кадри з закулісся концерту. Відео, на яких зірка готується до виходу на сцену, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Дивись backstage про те, як створювався концерт "Красиво", на Patreon. Спасибі величезне всій команді", - написала Кароль..
На відео Тіна позує на сцені, запитуючи в мікрофон, чи зняли цей момент. Її волосся укладені в хвіст на потилиці, а на обличчі розкішний макіяж, при цьому виглядає вона дуже серйозною. На тіні тісний сценічний чорний комбінезон, який підкреслює ідеальні форми зірки.
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Фоловери прокоментували цікаве відео виконавиці:
"Це справжній професіоналізм 😍 😍 😍 Браво, Тіна!!", "Спасибі за це задоволення! Слухаємо альбом. Дивимося live-session. Насолоджуватися. 😍 ", "Декорації і світло...просто чари", "Краща гра", " Stunning🤩 Tina 😍 😍 😘 Lovely..💖💕..", "Це любов, яка зносить нам дах☺❤️", " нарешті", - пишуть в коментарях.
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