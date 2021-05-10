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Знаменита співачка Тіна Кароль показала яскраві кадри, як створювався концерт" Красиво", на Patreon

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій довгий час приписують бурхливий роман з молдавським виконавцем Даном Баланом, показала яскраві кадри з закулісся концерту. Відео, на яких зірка готується до виходу на сцену, опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дивись backstage про те, як створювався концерт "Красиво", на Patreon. Спасибі величезне всій команді", - написала Кароль..

На відео Тіна позує на сцені, запитуючи в мікрофон, чи зняли цей момент. Її волосся укладені в хвіст на потилиці, а на обличчі розкішний макіяж, при цьому виглядає вона дуже серйозною. На тіні тісний сценічний чорний комбінезон, який підкреслює ідеальні форми зірки.

Фоловери прокоментували цікаве відео виконавиці:

"Це справжній професіоналізм 😍 😍 😍 Браво, Тіна!!", "Спасибі за це задоволення! Слухаємо альбом. Дивимося live-session. Насолоджуватися. 😍 ", "Декорації і світло...просто чари", "Краща гра", " Stunning🤩 Tina 😍 😍 😘 Lovely..💖💕..", "Це любов, яка зносить нам дах☺❤️", " нарешті", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

Як повідомляла Politeka, Кароль зізналася, кому належить її серце, і це не Балан: "Люблю його шалено".

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