Телеведуча Катя Осадча показала свої найяскравіші образи до Дня народження її програми "Світське життя"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка зараз вагітна третьою дитиною, виклала у своєму мікроблозі в Instagram добірку фотографій. Всі ці знімки були зроблені за 16 років зйомок програми "Світське життя", незмінною ведучою якої всі ці роки залишається Катя. На кадрах можна побачити найяскравіші, забавні і оригінальні образи телезірки.

Так, традиційно головним атрибутом всіх образів Осадчої протягом довгих років були її капелюшки. І якщо на початку кар'єри головні убори були екстравагантними і навіть комічними, то з часом вони ставали все більш стриманими і елегантними. Так, серед найбільш незвичайних головних уборів, які телеведуча показала в свій добірці, – ободок з туфелькою, ободок з відерцем попкорну, тарілка з тістечками і навіть мізки.

У підписі до публікації Осадча написала: "16 років тому, в цей день вийшов перший випуск Світського життя! Нам 16 років! Тоді, в травні 2005 наш продюсер Олеся Ногіна сказала, що майстерність і професіоналізм – це коли роками програма не втрачає своєї актуальності та інтересу і поставила в приклад @oprah, що цього року святкувала 20 років шоу. Зараз нам залишилося до 20-ти всього 4, і попри всі перипетії у світі, ми продовжуємо щосуботи видавати свіжі порції сенсацій. Вітаю всю нашу команду з цим нашим днем, далі тільки більше!".

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Катя браво! Це ж треба так любити свою роботу що б вбратися кросівкою. Відмінне почуття гумору! Довгих років вашій передачі і невичерпного натхнення!", "Вітаю", "Красуня", "Дуже цікаво дивитися ваші випуски. Завжди емоційно і відкрито! Ви велика молодець ".

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