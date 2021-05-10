Популярна українська співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі фото в новому іміджі і заінтригувала планами на літо

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно зірка відпочивала на Мальдівах, звідки раз у раз показувала спекотні пляжні кадри. Тепер же вона виклала знімок в новому образі і заявила, що канікули закінчилися і попереду багато роботи.

На новому знімку ані відображена в цікавій локації, вона стоїть у зухвалій позі і незвичайному вбранні. На ній широкі світлі джинси і стильний білий топ з об'ємними руками, який підкреслив ідеальну фігуру, витончені плечі і засмаглою шкіру. Волосся співачки зібране в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж і темні окуляри.

У підписі до публікації Лорак написала: "канікули підійшли до кінця... попереду – багато роботи над новими піснями і швидкими прем'єрами. Наше з вами літо почнеться яскраво". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Ми дуже чекаємо нових треків і зустрічей з вами! Вже дуже скоро", "Дуже чекаємо", "Неймовірно красива", "Кароліна, новий трек вийде в кінці травня? Ми дуже чекаємо", "Така гарна фігура", "Яке гарне фото", "Ви така красива", "Красуня", - пишуть під фото Лорак.

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