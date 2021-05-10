Відома українська співачка Міша Романова, подружку Макса Барських, показала, як відпочиває на пляжі
Як пише Politeka.net, Міша Романова встигла побудувати кар'єру успішної співачки. Дівчина стала настільки популярною, що у свій час навіть співала в групі "ВІА Гра". Але зараз красуню тісно пов'язують з Максом Барських, з яким дівчина дружить.
На новому фото Відео Романова позувала в червоному купальнику і стильних чорних окулярах. Красуня лежала біля водички, насолоджуючись легкими хвилями. На інших кадрах Міша вже обласкала мокре тіло, захоплюючи красою.
Фанати відразу кинулися коментувати провокаційне відео:
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Повідомлялося, що екс - "ВІА Гра" Міша Романова порадувала шанувальників яскравим фото, кайфуючи на курорті в Туреччині.
На новому фото, яким співачка поділилася у себе в Instagram, вона постала разом з сином і його подружкою в басейні. Діти сиділи на надувному крокодильчику, а Романова в купальнику примостилася ззаду, однією рукою притримуючи Мартіна, а іншу піднявши вгору.
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