Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка "Кріпосної", показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко стала відома українцям завдяки ролям у театрі та кіно. Красуня активно розвиває соціальні мережі, підігріваючи до своєї творчості інтерес.

На фото Денисенко здалася в сукні з вирізом, демонструючи стрункі ніжки. Красуня залізла на стіл, поніжившись серед ваз з квітами.

"Сьогодні таке Сонце.

З такою погодою можна жити, правда?.

Ну як же я мрію що б не потрібно було щодня вивчати температуру повітря, вологість і пориви вітру!!! Що б просто надіти щось легке і приємне і побігти на весь день з дому.

Ось ось закінчитися весна, а погода мінлива як восени.

Може на мене підписані якісь фахівці з Гідрометцентру????)))) розкажіть коли цей час настане???? Невже тільки влітку?",- написала Наталя.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"У нас дощ", " в якій ви школі вчилися в Чернігові?", "Неймовірна"," яка ж ти красива"," Наталь, най-най", " напевно вже влітку, завтра обіцяють вночі - знову. Прекрасний".

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