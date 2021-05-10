Зірка не посоромилася і виклала все в мережу

Українська співачка SLAVIA, дружина відомого виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), показала невеликий конфуз

Пара DZIDZIO і SLAVIA (Ярослава Хома) пробули разом близько 20 років, пише Politeka.net. На жаль, нещодавно стало відомо про розлучення подружжя.

Ярослава в одному зі своїх постів розповіла, що всі роки існування групи DZIDZIO, вона поставила на паузу свою кар'єру, але зараз вона вирішила активно займатися творчістю.

Артистка вже записала кілька пісень, а також випустила кліп. Зараз Ярослава бере участь у нових зйомках.

Паралельно красуня веде свою сторінку в Instagram, в якій ділиться всім, що відбувається в її житті.

Так, в одному з останніх сторіс Ярослава позувала перед камерою в наряді з великим декольте. Красуня зробила макіяж з акцентом на очі.

"Благородний лицар в черговий раз врятував даму від вірної погибелі, - вимовила SLAVIA, і після цих слів камера відобразила її конфуз, трохи зам'явшись, артистка продовжила, - а що? Ти вмієш бути турботливим".

"Той момент, коли записуєш самопроби, падає чашка з чаєм, а ти намагаєшся грати далі, ніби нічого не було", - підписала кадри красуня.

Нагадаємо, Ярослава і Михайло Хома познайомилися в студентські роки, а офіційно одружилися у 2013 році. Дітей у них немає. В одному з інтерв'ю артист розповів, як обидва прийшли до рішення про розлучення.

«Ми домовилися розлучитися вже давно... Це рішення ми прийняли тверезо, розумно, обмірковували, і зрозуміли, що так нам буде краще», - заявив Дзідзьо.

Нагадаємо, що DZIDZIO засвітився обіймах з Адою Роговцевою після постільної сцени: дружина співака вже відреагувала.

Як повідомляла Politeka, дружина DZIDZIO в білій сукні з глибоким вирізом показала натуральну красу: "Вау, просто клас"

Також Politeka писала, що Винник і Дзідзьо пустилися в танок, облапавши Каменських і Полякову: "відразу видно, що Андрій…»