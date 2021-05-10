Репер Олексій Потапенко показав яскраве фото з прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно Потап відзначив своє 40-річчя, А тепер показав фанатам миле фото з прогулянки після свята.

На новому фото Олексій зображений на красивій галявині серед сосен і кульбаб, він тримає на повідку їх з дружиною білосніжного песика. Перед камерою репер з'явився в стильному вбранні - на ньому яскравий блакитний костюмчик і білі кроси, а на обличчі чарівна посмішка.

У підписі до кадру Потап заінтригував шанувальників новим альбомом. "У передчутті нового альбому, в полі кульбаб. Вийшов погуляти з дому зі своєю собачкою, травень слухняно віддається літньому руху. Хто зі мною залишається, чекайте продовження. #птп #безреклами у творчості, як і в любові, я знаходжу себе", - написав артист. В користувачі почали активно обговорювати його новий образ. "Я залишаюся з тобою. ПТП інтригуєш", "Чекаю альбом", "Клас", "Де купували костюм?", "Чекаємо продовження", "Ти так помолодшав за ці два роки. Молодець!", "Красунчик", - пишуть в коментарях до фото Потапа.

Нагадаємо, Прийомна дочка Потапа засвітила розкішний особняк, поки мами немає вдома: "Яка офігенна...".

Як повідомляла Politeka, Схудлий Потап засвітив білосніжний інтер'єр свого будинку по сусідству з Горбуновим: "Перші дверцята для...".

Також Politeka писала, Леся Нікітюк поклала око на сина Потапа, а він і не проти: "Дорослий вже".