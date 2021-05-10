Відома українська Леся Нікітюк показала, як розважається в Туреччині
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала дуже популярною телеведучою в Україні. Весела дівчина обожнює жартувати навіть над собою, розважаючи аудиторію. У красуні мільйони фанатів в Instagram, де дівчина веде активно мікроблог.
Цього разу Леся опублікувала фото з відпустки в Туреччині. Нікітюк сиділа в міні на капоті автомобіля, демонструючи розкішні ніжки. На декількох кадрах красуня пограла з позами, захоплюючи фігуркою.
"І навіть не погнула капот", - написала зірка під фотографією.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Але трохи приплюснула бампер", " ЅирегЛеся!!! Обожнюю Вашу самоіронію і почуття гумору!!! Number ONE!!! І взагалі красуня!!!", "Ви просто богиня шикарна.Фігура вогонь", " дуже красива. Сподіваюся, ви добре відпочили", "Красиво виглядаєш, дівчина", "яка Класна дівчина".
Повідомлялося, що популярна українська ведуча Леся Нікітюк показала танець у пікантному вбранні.
Цього разу Нікітюк показала, як танцює під відому пісню Олега Винника: "Здрастуй, наречена! Здрастуй, красива! Нехай твоя частка буде щаслива! Ангел підхопить сльозинку кришталеву і заспіває пісню вінчальну".
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