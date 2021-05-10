Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта ворс, показав себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Томас став дуже популярним під своїм псевдонімом після перемоги на Євробаченні. Зірка обожнює епатаж і яскраві образи, не соромлячись надягати сукню.

Цього разу Нойвірт здався в синій сукні з верхньою корсетною частиною. У роті у Томаса було цікаве прикраса, нікті якого спускалися вниз.

"Вурст-неонеогуманістична фігура, піднімається на подіум скульптури і вступає в діалог з Давидом Мікеланджело як мармуровим символом гуманізму і людської свободи. Синя шкіра і текстильні аплікації у вигляді абстрактного мальовничого полюса покривають живе тіло; виникає коливання між мистецтвом і життям", - написав Торас під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Чудова", "вражаюча", "плаваючий у великому синьому", " який фантастичний проект ... Я люблю синій колір і те, як він був використаний в цьому виді мистецтва ... він виглядає приголомшливо на вас ... красиво в синьому ... !! Люблю тебя .. !!", "Приголомшлива серія фотографій. І з ювілеєм. Захоплююча Фан-поїздка почалася 7 років тому".

Нагадаємо, Кончіта Вурст вразила видом в міні-сукні поруч з другом

А ще Politeka писала, що гаряча зірка "Євробачення" Кончіта Вурст розстебнула сорочку і вирішила освіжитися

Також Politeka повідомляла, що зірка "Євробачення" Кончіта Вурст вразила виглядом у непристойно короткій майці



