Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта ворс, показав себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Томас став дуже популярним під своїм псевдонімом після перемоги на Євробаченні. Зірка обожнює епатаж і яскраві образи, не соромлячись надягати сукню.
Цього разу Нойвірт здався в синій сукні з верхньою корсетною частиною. У роті у Томаса було цікаве прикраса, нікті якого спускалися вниз.
"Вурст-неонеогуманістична фігура, піднімається на подіум скульптури і вступає в діалог з Давидом Мікеланджело як мармуровим символом гуманізму і людської свободи. Синя шкіра і текстильні аплікації у вигляді абстрактного мальовничого полюса покривають живе тіло; виникає коливання між мистецтвом і життям", - написав Торас під фото.
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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Чудова", "вражаюча", "плаваючий у великому синьому", " який фантастичний проект ... Я люблю синій колір і те, як він був використаний в цьому виді мистецтва ... він виглядає приголомшливо на вас ... красиво в синьому ... !! Люблю тебя .. !!", "Приголомшлива серія фотографій. І з ювілеєм. Захоплююча Фан-поїздка почалася 7 років тому".
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