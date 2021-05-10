Зірка здивувала як ніколи

Відома співачка Наталія Могилевська погралася з фантазіями фанатів

Свої перші хіти Могилевська випустила ще в далекому 1995 році, передає Politeka.net. З того часу актриса багато пережила і навіть робила перерву в кар'єрі, але зараз співачка активно розвивається у творчості.

Зірка виступає містами, а також записує нові хіти і кліпи.

У новому пості Instagram співачка заінтригувала шанувальників вельми сміливим фото. Наталя показала своє декольте крупним планом, а посередині вона тримала красиву трояндочку.

"Хто уважно дивився мої сторі? 🤔 Якого числа прем'єра? Закінчилися зйомки моєї нової відеороботи. Незабаром буду ділитися образами і морально готувати до цього кліпу 😄 #Могилевська #додна", - написала зірка.

За 10 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"21го травня якщо не помиляюся", "яка ви красива, СЕ**УАЛЬНА", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, кілька годин тому артистка опублікувала сторіс, в яких відобразила реакцію своєї команди на її появу.

Всі захопилися, коли побачили Наталію: "Вау!"- скрикнули вони.

"Що за сонячна богиня?", "Діва", " Вас впізнають люди, Наташ?", "Богиня", - також зробили компліменти учасники команди Наталії.

До слова, зірка так і не показала, в чому вона з'явилася.

Нагадаємо, Наталія Могилевська народилася другого серпня 1975 року. З дитинства вона мріяла стати знаменитою вокалісткою, що у неї і вийшло.

Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала зовнішністю в звичайному житті, халат і ложка в роті: "Випендреж".