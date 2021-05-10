Дочка відомої української співачки Олі Полякової Маша показала себе на прогулянці

Як пише Politeka.net, Маша Полякова є старшою дочкою зіркової співачки. Красуня вже активно веде соціальні мережі, де регулярно ділиться своїми думками і подіями з життя. Дівчина не так давно навіть заявила, що стала частиною музичного колективу "шви".

Цього разу Маша вирішила показати, як гуляє сонячним містом. Красуня одягла міні, чоботи і куртку. Дівчина показала язик, поки її знімали зі спини.

"Прекрасний сонячний день щоб погуляти.

Вухо про ніс", - написала Маша під фото.

Цікаво, що у дівчини стався конфуз, адже відразу дочка Полякової написала неправильно слово "щоб".

"З орфографією просто біда. Щоб пишеться разом. Вчися писати в кінці кінців!!!",- написав один з фанатів.

Інші користувачі теж залишали коментарі:

"Красуня", "ти дуже красива", "Чето тут ноги не такі довгі, як з мамою на фото", " ніс не головне. Головне-настрій".

Повідомлялося, що дочка співачки Олі Полякової незвично привітала маму з Днем матері.

"Дорога, вітаю тебе з Днем матері, ти найкраща мама на Землі люблю тебе дуже сильно", - написала Маша в підписі до серії знімків, на яких вони з мамою постали в купальниках.

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