Співачка Наталія Могилевська розповіла про зміну зовнішності

45-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких зізналася, що пішла на це заради нового кліпу, однак, боїться реакції, передає Politeka.net.

"Дорогі мої! Страшно хвилююся, тому що я поміняла колір волосся в новій відеороботі. Все буде по-іншому! Минулого разу, коли я зробила біле волосся, половина з вас написали, що краще бути шатенкою», - повідомила артистка.

Однак розкривати інтригу і показувати, як виглядає зараз, Могилевська не стала. В опублікованому відео її волосся приховане за маскою.

Відзначимо, співачка вже деякий час розбурхує громадськість подробицями про свій новий кліп, під час зйомок якого навіть сталася НП. Машина Могилевської застрягла в піску і знадобилася допомога ззовні, щоб виштовхати.

А що стосується зовнішності співачки в кліпі, то, ймовірно, новий колір волосся - не єдине чим здивує Могилевська. Раніше вона розповідала, що образів буде багато.

"Багато нових образів, літній настрій. Але в той же час дуже зворушливо, багато внутрішніх переживань, пов'язаних з тим, про що я співаю в пісні. Чекаю більше вашого", - говорила вона.

Могилевська навіть поділилася вельми сміливим фото. Наталя показала своє декольте крупним планом, а посередині вона тримала красиву трояндочку.

Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала зовнішністю в звичайному житті, халат і ложка в роті: "Випендреж".

Крім того Politeka писала, що Могилевську не впізнали навіть найвідданіші шанувальники:"дуже змінилися".