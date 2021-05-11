Співачка Наталія Могилевська розповіла про зміну зовнішності
45-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких зізналася, що пішла на це заради нового кліпу, однак, боїться реакції, передає Politeka.net.
"Дорогі мої! Страшно хвилююся, тому що я поміняла колір волосся в новій відеороботі. Все буде по-іншому! Минулого разу, коли я зробила біле волосся, половина з вас написали, що краще бути шатенкою», - повідомила артистка.
Однак розкривати інтригу і показувати, як виглядає зараз, Могилевська не стала. В опублікованому відео її волосся приховане за маскою.
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Відзначимо, співачка вже деякий час розбурхує громадськість подробицями про свій новий кліп, під час зйомок якого навіть сталася НП. Машина Могилевської застрягла в піску і знадобилася допомога ззовні, щоб виштовхати.
А що стосується зовнішності співачки в кліпі, то, ймовірно, новий колір волосся - не єдине чим здивує Могилевська. Раніше вона розповідала, що образів буде багато.
"Багато нових образів, літній настрій. Але в той же час дуже зворушливо, багато внутрішніх переживань, пов'язаних з тим, про що я співаю в пісні. Чекаю більше вашого", - говорила вона.
Могилевська навіть поділилася вельми сміливим фото. Наталя показала своє декольте крупним планом, а посередині вона тримала красиву трояндочку.
Нагадаємо, що схудла Могилевська в довгій сукні вразила "новою" зовнішністю: "красуня з великої літери!".
Як повідомляла Politeka, Могилевська здивувала зовнішністю в звичайному житті, халат і ложка в роті: "Випендреж".
Крім того Politeka писала, що Могилевську не впізнали навіть найвідданіші шанувальники:"дуже змінилися".