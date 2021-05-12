Ресторатор, суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво похвалився собою на екстремальному фото

Як передає Politeka.net, знімком ресторатор поділився на своїй сторінці в Instagram.

49-річний шеф-кухар незважаючи на завантажений графік і зйомки в телешоу завжди знаходить час для догляду за собою і підтримки форми. І це дає результати. Ресторатор може похвалитися прекрасною формою, що він періодично і робить на своїй сторінці в Інстаграм.

На новому фото Ектор позує, стоячи в спальні, абсолютно без одягу. Прикриває його тільки "попереджувальне повідомлення".

"Потенційно неприйнятний контент. Це фото містить потенційно неприйнятний контент, який може здатися людям неприйнятним або образливим", - написано там.

Відзначимо, користувачі Мережі зазвичай неоднозначно реагують на Відверті фото Ектора: поки одні захоплюються його накачаним тілом, інших обурюють такі кадри. Однак відомих ресторатора це не зупиняє, він продовжує час від часу дражнити публіку пікантними кадрами.

Як відомо Ектор Хіменес-Браво починає працювати в Україні з 2009 року.

При тому переломним у кар'єрі Хіменес-Браво став 2011 рік. Саме тоді його вперше запросили стати ведучим кулінарного шоу «Мастершеф». З цього моменту Ектор ставати не тільки одним з кращих кухарів світу, але і знаходить титул улюбленого судді кулінарного шоу.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" змінив громадянство і похвалився новим паспортом:" не передати словами..."

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився своєю радістю поруч з "Холостяком" Добриніним: "нарешті"

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував танці у ванній, хвалячись своїми рельєфами: сміливі кадри.