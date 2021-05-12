Фігура Дженніфер Лопес є предметом жадання та заздрості

Актриса та співачка ніколи не соромилася демонструвати свої форми на публіці. На щастя для шанувальників, навіть з віком Джей Ло не перестала цього робити. На одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували свіжі знімки, на яких латиноамериканську красуню відобразили в спокусливому образі, передає Politeka.net.

Дженніфер позувала в строкатому спортивному костюмі. Вона зухвало задерла світшот, похвалившись плоским животиком і сталевим пресомьткрупним планом.

"Сексуальна, красива і чудова одночасно 😍 @jlo😍", - підписав кадри автор поста.

Підписники з ним погодилися, прокоментувавши "дивовижна😍" і залишивши смайлики "вогонь".

Варто відзначити, що хоч Джей Ло й успадкувала від матері відмінні гени разом із красою, але все одно багато часу витрачає на підтримку цієї "розкоші".

Раніше Лопес ділилася секретом, як їй вдається завжди бути підтягнутою і свіжою. У цьому їй допомагає справжня одержимість спортом. Вона не перестає займатися навіть у власний день народження.

"Іноді, після насиченого або робочого дня, що переходить в ніч, мені хочеться пропустити тренування, але я кажу собі: просто встань і йди в спортзал, це займе всього лише годину", — розповідала співачка в одному з інтерв'ю. Дженніфер тренується три-чотири рази на тиждень, до того ж нескінченно танцює на репетиціях. У зал ж красуня воліє ходити вранці, якщо немає інших важливих справ.

Відновитися після посилених тренувань їй допомагають перекушування фруктами з овочами, і морально - відпочинок з дітьми.

Нагадаємо, що 51-річна Лопес в купальнику з вирізом до талії задала "жару" на пляжі: "молоді позаздрять".

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