Ведуча "Світського життя" Катя Осадча розговорилася з нагоди 16-ї річниці програми

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка вирішила поспілкуватися з шанувальниками в "сторіз" у себе в Instagram.

Осадча не очікувала такого напливу найрізноманітніших питань, але постралася дати відповідь на найяскравіші. За словами ведучої, щоразу перед нею стоїть нелегкий вибір претендентів на інтерв'ю. Катя розповіла, як вибирає зірок, якщо їх багато на заході.

"Варіантів безліч, якщо коротко: новини, які трапилися у людей; вміння давати інтерв'ю", - пояснила вона.

До речі, одне з її найулюбленіших - "З Кузьмою в Барселоні - точно одне з❤️", - зізналася Катя.

Ведуча також розповіла, що як і в будь-якій іншій роботі можуть траплятися помилки. У неї поцікавилися, чи бувало їй за щось соромно.

"Може бути соромно, якщо ми в чомусь помилилися під час інтерв'ю, щось переплутали тощо. Всяке буває, не святі горщики ліплять. А кожне інтерв'ю - це робота, чого тут стидатися", - пояснила Осадча.

Часом, деякі зірки ображаються на програму і її ведучу. Зокрема, співачка Ірина Білик довго таїла образу, але вже все в минулому.

"Як показує досвід, всі образи мають свій термін придатності ❤️ @bilyk_iryna", - поділилася Осадча.

Нагадаємо, на зорі популярності "Світського життя", у неї з Білик стався гучний конфлікт, про який вони тепер згадують з посмішкою. Під час інтерв'ю розлючена Ірина вирвала з рук Каті мікрофон, відійшла на кілька кроків і шваркнула ним об підлогу.

Через роки Білик пояснила Осадчій, які пристрасті в ній кипіли на той момент:

"Ти зазіхнула на мого Дикусара (екс-чоловік співачки, - ред.)! Це я пам'ятаю... Я кажу те, що я думаю!". Виявляється, образа була через ревнощі.

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