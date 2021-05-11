Відома співачка Оля Полякова розсекретила вагітність ведучої Каті Осадчої

Як відомо, зараз 37-річна зірка разом з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим і чотирирічним сином Іваном відпочивають у Туреччині. Пара активно демонструє фоловерам сімейну ідилію.

На свіжих відео, які опублікували в офіційному мікроблозі" світлого життя " в Instagram на 16-річчя програми, згадали найяскравіші моменти передачі, передає Politeka.net. Українцям показали, як Оля Полякова розглянула вагітний животик і змусила Осадчу зізнатися на камеру про своє цікаве положення.

"Каже, що вагітна", - коротко підписали відео розмови Осадчої з Поляковою.

Зазначимо, уважні українці вже дійсно останнім часом підозрювали Осадчу у вагітності. Фанати пильно придивлялися до кожного її знімку, стверджуючи, що у неї поступово округляється животик.

"А я так бачу, я можу тебе теж привітати? Або це ти добре поснідала? Або мені здається?",- запитала Полякова в кадрі.

"Так, ми з Юрою очікуємо поповнення", - зізналася Осадча.

Але зірка ретельно підбирала вбрання, щоб приховати своє становище. Оля Полякова не стала церемонитися і розбовтала на всю країну про вагітність Каті.