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Співачка Тіна Кароль вирушила у відпустку до райського куточку планети

Після фіналу "Голосу країни 11" і виходу нового альбому "Красиво" 36-річна зірка вирішила влаштувати собі незабутній відпочинок на Сейшелах. Компанію Тіні склав її син Веніамін.

У Мережі почали з'являтися перші кадри з Кароль на курорті. Зокрема, на одній з її фан-сторінок в Instagram, опублікували відео, на якому співачка в розхристаній сорочці пробирається крізь джунглі, передає Politeka.net.

На кадрах крупним планом показано обличчя артистки. Очевидно, що Тіна вирішила дати шкірі та волоссю відпочити, відмовившись від косметики. При цьому виглядала співачка дещо сумною, що викликало дисонанс. Шанувальники обговорили цю деталь в коментарях:

"Тіна сьогодні трохи сумна чи серйозна?"; "Жах"; "Такий смуток в очах 😢❤️"; "Що так сумненько!❤️".

Крім того, користувачі звернули увагу на дивний збіг. Тіна вибрала місцем відпочинку улюблені острови співака та екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, з яким їй приписують роман.

Раніше 42-річний молдавський артист зізнавався, що на Сейшелах його приваблює особлива енергетика.

"Це ж улюблені острови Дана" - "це хороший знак. Правда?"; "Сорочку Дана напевно одягла )))"; "А Дан де???", - обговорили фанати Кароль.

Нагадаємо, керівник "Голосу країни" Володимир Завадюк проговорився про те, що по-справжньому діється між Кароль і Баланом. Звичайно, фанати парочки мріють бачити їх разом після настільки бурхливого екранного флірту, що тривав два сезони, але ось офіційного підтвердження їх роману досі не було.

Завадюк обмовився, що історія кохання, яка спочатку створювалася штучно, стала в підсумку реальністю.

Нагадаємо, Дан Балан з карооким малюком на руках розбередив серця фанаток: "які ми солодкі".