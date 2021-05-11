У Мережу потрапило унікальне фото легенди естради Софії Ротару з указом про присвоєння звання народного артиста СРСР

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Софія Ротару завжди була знатною красунею, і навіть в 73 роки зберегла відмінний вигляд і свіжість. У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених зірці, на них користувачі частенько обмінюються знімками і новинами. Також син Софії Ротару - вже дорослий і саомдостатній чоловік, часто ділиться зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram яскравими моментами з життя. Нещодавно Руслан Євдокименко опублікував фото Указу Президії Верховної Ради СРСР про присвоєння почесного звання легендарній артистці "Народний артист СРСР".

У підписі до фотографії написав: "33 роки тому. Пишатися".

Варто відзначити, що в указі зазначене прізвище Євдокименка-Ротару - по чоловікові. Софія Ротару познайомилася з Анатолієм Євдокименком у 1968 році. Майбутній чоловік відразу ж закохався в співачку, і незабаром пара оформила відносини офіційно. Саме Анатолій Євдокименко був керівником ансамблю" Червона рута", де виступала Софія Ротару. у 1970 році народився син Євдокименко і Ротару, якому дали ім'я Руслан. У 2002 році в сім'ю прийшло нещастя — чоловік артистки помер після інсульту у віці 60 років.

Також Руслан Євдокименко показав хронологію розвитку легенди. На чорно-білому фото молода жінка відображена на сцені в ті роки. Далі Софія Михайлівна в наші дні.

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