Ресторатор і суддя проекту " МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво сполохав мережу зворушливим фото з минулого

Як відомо, у знаменитого і талановитого кухаря Ектора Хіменеса-Браво є рідний брат і сестра Клавдія. За словами ресторатора, він дуже дорожить сім'єю, завжди говорить сестрою на особисті теми, а ось його брат вважається для нього надійною опорою і захисником серед дітвори.

Цього разу чоловік вирішив нагадати про свою сім'ю, зворушивши мережу сімейним фото з далекого дитинства. На знімках маленькі діти в простому і акуратному одязі радісно позували перед об'єктивом.

"Завдяки фотографіям ми можемо подорожувати в часі 👫 🏽 👬 🏽 а ви б хотіли по-справжньому повернутися в минуле? Щоб тоді змінили?» ,- написав Ектор під постом.

У мережі поділилися своєю думкою:

"Так ось звідки звичка стоять в трійці по центру))); Ектор, ваша посмішка не змінюється з роками; в дитинстві все було по простому і душевно! 😍 ; Ви такий милашка😍; такі гарненькі; які Класні) 😍 такий ви миленький і славний😍».

Однак, незважаючи на щастя в кадрі, в дитинстві чоловіка було не все так гладко. У своєму інтерв'ю телеканалу "СТБ", Ектор раніше розповів, що у нього було дуже нелегке минуле.

«У нас був невеликий скромний будиночок, якщо не сказати бідний. Грошей в сім'ї катастрофічно не вистачало, їжі не було, ми голодували, часом доводилося дуже складно... наприклад, в холодильнику лежало два яйця, а нас-то четверо: мама, брат, сестра і я... і ці яйця потрібно якось розділити на всіх... важко згадувати ці часи»,-розповідав чоловік.

За його словами, вони фактично харчувалися однією картоплею, а мама дітей дуже багато працювала. Причому хапалася за будь-який підробіток. Найсумніше стало те, що батько був дуже холодним, з дітьми не спілкувався і забороняв приходити до нього на роботу. Тільки потім Ектор і сім'я дізналися, що у батька була ще одна дружина і діти. До того ж, чоловік був підприємцем мільйонером, який приховував все і навіть не думав розповідати.

Раніше також 49-річний шеф-кухар опублікував серію фото з особистого архіву в Instagram, на яких показав головну жінку у своєму житті.

Ектор зворушливо зізнався в почуттях до власної матері, жартома закликавши українців" не брати з нього приклад " - тобто, замість того, щоб сидіти в соцмережі, швидше їй дзвонити. Пост зірка приурочив до Дня Матері, який відзначається 9 травня.

Нагадавши, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як виглядає справжній мачо.

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