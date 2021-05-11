Співачка і актриса Дженніфер Лопес після розставання з нареченим, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом все більше часу проводить з Беном Аффлеком

Через тиждень після того, як колишні кохані (Лопес і Аффлек розійшлися 17 років тому) були сфотографовані в її будинку в Лос-Анджелесі в кінці квітня, пару помітили в Монтані.

52-річну Лопес і 48-річного Аффлека зняли під час поїздки в машині недалеко від курорту в Біг-Скай, де є будинок актора. Він був за кермом, а Дженніфер на пасажирському сидінні. Фотографії з їх прогулянки опублікувало видання The Daily Mail.

Jennifer Lopez and Ben Affleck spotted in Montana pic.twitter.com/fyRTBbjyx2 — Film Updates (@TheFilmUpdates) May 10, 2021

Повідомляється, що вони провели кілька днів разом за містом, і між ними сильний зв'язок. На фото, які потрапили в Мережу Лопес і Аффлек тримаються за руки.

Пізніше в суботу Лопес повернулася в Лос-Анджелес приватним літаком.

Відзначимо, кадри наробили багато шуму в Мережі, викликавши неоднозначну реакцію. І хоча багато радіють такому возз'єднанню, знайшлися і ті, хто настою більш скептично.

"Старі актори і актриси, яким потрібно бути актуальними, щоб вижити, шукають слави, як Бред Пітт і Дженніфер Еністон", - пишуть в Мережі.

Лопес і Аффлек були заручені в 2002 році і за роки спільного життя потрапили в заголовки газет як «Бенніфер» і навіть знялися у фільмах «Дівчина з джерсі» і «Джильї». Однак до січня 2004 року пара розлучилася.

Перш ніж їх засікли в Монтані, Лопес і Аффлек були присутні і брали участь у заході VAX LIVE: the Concert to Reunite the World, яке транслювалося в суботу.

"Вони дуже люблять один одного. Вони завжди захоплювалися один одним», - нещодавно повідомило джерело People про Лопес і Аффлеку.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck pictured behind the wheel as he drives Jennifer Lopez around in Montana for romantic getaway https://t.co/JjM9qaJrFi pic.twitter.com/7lgqC1aEAD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2021

Зазначимо, новини про поїздки Аффлека і Лопес з'явилися після того, як вона і її колишній наречений Алекс Родрігес 15 квітня опублікували спільну заяву, в якій оголосили про розірвання заручин.

Аффлек раніше зустрічався з актрисою Аною де Армас, вони розлучилися в січні.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".

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