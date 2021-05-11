Співачка і актриса Дженніфер Лопес після розставання з нареченим, екс-бейсболістом Алексом Родрігесом все більше часу проводить з Беном Аффлеком
Через тиждень після того, як колишні кохані (Лопес і Аффлек розійшлися 17 років тому) були сфотографовані в її будинку в Лос-Анджелесі в кінці квітня, пару помітили в Монтані.
52-річну Лопес і 48-річного Аффлека зняли під час поїздки в машині недалеко від курорту в Біг-Скай, де є будинок актора. Він був за кермом, а Дженніфер на пасажирському сидінні. Фотографії з їх прогулянки опублікувало видання The Daily Mail.
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Повідомляється, що вони провели кілька днів разом за містом, і між ними сильний зв'язок. На фото, які потрапили в Мережу Лопес і Аффлек тримаються за руки.
Пізніше в суботу Лопес повернулася в Лос-Анджелес приватним літаком.
Відзначимо, кадри наробили багато шуму в Мережі, викликавши неоднозначну реакцію. І хоча багато радіють такому возз'єднанню, знайшлися і ті, хто настою більш скептично.
"Старі актори і актриси, яким потрібно бути актуальними, щоб вижити, шукають слави, як Бред Пітт і Дженніфер Еністон", - пишуть в Мережі.
Лопес і Аффлек були заручені в 2002 році і за роки спільного життя потрапили в заголовки газет як «Бенніфер» і навіть знялися у фільмах «Дівчина з джерсі» і «Джильї». Однак до січня 2004 року пара розлучилася.
Перш ніж їх засікли в Монтані, Лопес і Аффлек були присутні і брали участь у заході VAX LIVE: the Concert to Reunite the World, яке транслювалося в суботу.
"Вони дуже люблять один одного. Вони завжди захоплювалися один одним», - нещодавно повідомило джерело People про Лопес і Аффлеку.
Зазначимо, новини про поїздки Аффлека і Лопес з'явилися після того, як вона і її колишній наречений Алекс Родрігес 15 квітня опублікували спільну заяву, в якій оголосили про розірвання заручин.
Аффлек раніше зустрічався з актрисою Аною де Армас, вони розлучилися в січні.
Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею: "притримайте коней, вау".
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