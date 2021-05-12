Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала, як їй угржают в соцмережі

Як пише Politeka.net, Потапенко одружився з Іриною Горовою ще в 1999 році. У красуні була дочка від іншого чоловіка, для якої продюсер став батьком. У пари після ще з'явився син-Андрій, а в 2014 році пара розлучилася. І хоча подружжя вже розлучилося, Наташа Горова вважається прийомною дочкою репера і підтримує його.

Наташа Горова активно веде сторінку в соціальних мережах. Цього разу дівчина вирішила показати повідомлення з погрозами від хейтерів. І свою реакцію на це. Вона написала: "так на здоров'я. Репетувати". Дівчина ще раз довела, що її абсолютно не зачіпають такі повідомлення.

"Якщо ти думаєш, що блокруеш аккаунт і перегляди сторіз, то я тобі скажу, що можливість створювати нові сторінки можна нескінченно, с*ка ти безгуба, очі криві, ляшки товсті. Так що подумай гарненько, видаляти наступного разу чи ні. Створимо новий аккаунт без проблем", - написав агресивний передплатник з ніком Лілі Пантера номер 1.

Цікаво, що Наташа дивиться на хейт з посмішкою, це вже не перший випадок з недоброзичливцями і заздрісниками в мережі.

Раніше дівчина потрясла новим відвертим зізнанням для хейтерів. Юна блогерка написала свої думки про те, що хейтерів сприймає з посмішкою.

"Ви такі слабкі духом, щоб сказати мені це в обличчя - все, на що ви здатні - писати нісенітницю з фейкових акаунтів. Невже чуже життя важлива для вас більше своєї?", - звернулася дівчина до хейтерам.



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