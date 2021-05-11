Актриса Ксенія Мішина, що стала першою героїнею шоу "Холостячка", поділилася своїми планами

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram серію відео.

Відзначимо, актриса тільки недавно повернулася з Хорватії, куди поїхала заради нового професійного досвіду, залишивши вдома свого обранця Олександра Еллерта. Вимушена розлука між Олександром і Ксенією навіть підштовхнула їх шанувальників до думок, що кохані розлучилися. Однак справа виявилася в іншому.

Ксенію запросили до Хорватії на зйомки фільму, заснованого на реальних подіях про торгівлю малолітніми дівчатками. Пізніше зйомки перенесли до Києва.

При цьому в нових сторіс Мішина зізналася, що із задоволенням знялася і в інших Хорватських проектах. Актриса записала відеозвернення, сидячи в гриммерці.

"Наша слов'янська трилогія під назву Silence триває, і зараз найближчі деньки не з легких... з 6 ранку на площадочці і продовжую вивчати хорватську мову. Так що якщо що, дорогі хорвати запрошуйте в свій кінематограф ще, тому що я вже практично бог», - заявила «Холостячка».

Раніше Мішина зізналася, що спершу її дуже хвилювало мовне питання.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина приголомшила появою з рибалкою, який кинув її заради іншої: "Ось це поворот!".

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