Репер Олексій Потапенко зважився на одкровення в спеціальному зверненні до фанатів перед презентацією нової композиції

Всього кілька днів тому артист відсвяткував знаковий для нього ювілей – сорокаріччя, яке він зустрів у колі сім'ї і близьких йому людей. Спеціально з цього приводу Потап записав відеозвернення до фанатів, перед тим, як презентувати новий альбом і композиції (щоб подивитися звернення, доскролльте сторінку до кінця).

За словами Потапа, його знали як веселуна, баламута і досить епатажну особистість. Але він не був таким, яким би хотів бути-справжнім. І тільки тепер він бажає проявити себе.

"Всі ці роки я приховував себе за масками. Вони були частиною мене, але справжнього Потапа ви ніколи не бачили і не чули. Альбом ПТП « "Без реклами" буде моїм подарунком собі і всім вам, справжнім – від мене справжнього. Послухайте»", - каже артист у ролику.

Шанувальники поділилися своєю думкою:

"Я ще в житті ніякої трек так не хотіла почути як цей альбом🤤; дуже сильно чекаємо ❤️; всі ми ховаємося за масками та ідеалами успішних, веселих людей. Але хто ми є насправді знає тільки наше відображення в дзеркалі... Спасибі ПТП!); коли чекати, щоб дегустувати?; Дуже чекаю, сподіваюся, почуємо вже скоро💫❤; чекаю з нетерпінням 🔥; пісня на задньому плані вже захоплює дух✨; Стало цікаво 😅 Льош,коли альбом готовий до випуску?; Продовжуй ховатися краще, ціліше будеш (морально звичайно)».

Зазначимо, Олексій Потапенко, який після першого шлюбу з Іриною Горовою кілька років тому взяв у дружини свою колегу Настю Каменських, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно Потап відзначив своє 40-річчя, А тепер показав фанатам миле фото з прогулянки після свята.

На новому фото Олексій зображений на красивій галявині серед сосен і кульбаб, він тримає на повідку їх з дружиною білосніжного песика. Перед камерою репер з'явився в стильному вбранні-на ньому яскравий блакитний костюмчик і білі кроси, а на обличчі чарівна посмішка.

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