Дружина єдиного сина Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", порадувала фанатів свіжими фото

Як відомо, 42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколя і п'ятирічного Макса. Кохана допомагає йому в танцювальній школі.

І Грег, і його дружина частенько виставляють в Інстаграм кадри сімейної ідилії, а також хваляться досягненнями своїх підопічних.

На нових фото, якими поділилася Ембер в "сторіз", дівчина засвітила інтер'єр їхнього будинку в Сан-Франциско, передає Politeka.net.

Зокрема, невістка Григорія Чапкіса показала його молодшого онука, який грає біля великого каміна. Також на знімках можна розгледіти низький журнальний столик і поличку з фотографіями та кубками. На камеру також потрапив їх домашній улюбленець: руда собака середніх розмірів мирно спала недалеко від каміна.

"Ідеально", - йдеться в підписі на одному з кадрів, де маленький Макс, судячи з усього, зібрався підсмажити печеньку з маршмеллоу в каміні.

Крім того, Ембер зняла себе в чорному купальнику. Вона зробила селфі, продемонструвавши декольте крупним планом. При цьому вона прикрила обличчя рукою.

Раніше ми розповідали, що невістка Чапкіса похвалилася успіхами його старшого онука. 12-річний Ніколя професійно займається бейсболом. Після матчу Ембер написала: "Мій хлопчик, сьогодні я знаю, як добре тобі було!!! 🚀 🚀 🚀 Я так пишаюся тобою, ти навіть не уявляєш. Я завжди вірила в тебе, що ти впораєшся. Тепер я бачу, що ти теж починаєш вірити в себе. Ти пройшов такий довгий шлях, насолоджуйся🤩 🏆".

Нагадаємо, американська невістка Чапкіса оголосила про важливе рішення після 20 років шлюбу: "шалено, але..."

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