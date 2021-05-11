Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав емоційні розбірки з "Холостячкою" Ксенією Мішиною

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці шеф-кухаря в Тікток.

"Кожен день мого життя це як серіал "Просто Марія" 😨 😱 холостячка Edition", - підписав він кумедний ролик.

Ектор і Ксенія записали відео під озвучку з латиноамериканського серіалу. При цьому Мішина навіть дала ляпас ресторатору.

Кадри повеселили користувачів мережі.

"Ксенія, обожнюю тебе", "бідний Ектор", "Вай, Класні які", "не сильно тріскай Ектора, а то ще хвіст відпаде", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно "Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцям Олександром Еллертом взяли участь у новому сезоні кулінарного шоу " МастерШеф селебріті"

Парочка билася в протилежних командах. Актриса потрапила до" червоних фартухів", а її коханий, відповідно, до"синім".

За правилами "МастерШеф селебріті" команди борються за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку. Мішина відразу попередила коханого, що він повинен виграти для неї цей приз, адже у них вдома немає жодної сковорідки.

Схоже, саме під час зйомок проекту Ектор з Ксенією примудрилися зняти і ролик для Тіктока.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" змінив громадянство і похвалився новим паспортом:" не передати словами..."

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився своєю радістю поруч з "Холостяком" Добриніним: "нарешті»

Також Politeka писала, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував танці у ванній, хвалячись своїми рельєфами: сміливі кадри.