Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав емоційні розбірки з "Холостячкою" Ксенією Мішиною
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці шеф-кухаря в Тікток.
"Кожен день мого життя це як серіал "Просто Марія" 😨 😱 холостячка Edition", - підписав він кумедний ролик.
Ектор і Ксенія записали відео під озвучку з латиноамериканського серіалу. При цьому Мішина навіть дала ляпас ресторатору.
Кадри повеселили користувачів мережі.
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"Ксенія, обожнюю тебе", "бідний Ектор", "Вай, Класні які", "не сильно тріскай Ектора, а то ще хвіст відпаде", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, нещодавно "Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцям Олександром Еллертом взяли участь у новому сезоні кулінарного шоу " МастерШеф селебріті"
Парочка билася в протилежних командах. Актриса потрапила до" червоних фартухів", а її коханий, відповідно, до"синім".
За правилами "МастерШеф селебріті" команди борються за девайс справжнього шефа — срібну сковорідку. Мішина відразу попередила коханого, що він повинен виграти для неї цей приз, адже у них вдома немає жодної сковорідки.
Схоже, саме під час зйомок проекту Ектор з Ксенією примудрилися зняти і ролик для Тіктока.
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