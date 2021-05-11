Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як правильно повертатися з курорту

Популярна телеведуча відправлялася на травневі канікули разом з подругами на вельми оригінальний дівич-вечір в Туреччину, де провела насичену і яскраву відпустку, про що повідомляла сама в Instagram. При цьому артистка не стала скромничати і навіть після відпочинку, вже вдома, змогла здивувати черговим Селфі в модній сукні.

«У нас в Хмельницькому, є давня традиція .. Коли дівчина прилітає з шикарного курорту, потрібно відразу надягати гарну сукню, робити макіяж і їхати перевзувати авто, бо розумні перевзувають ще в березні, а красиві в травні🥰,» - жартівливо підписала Леся фото.

Шанувальники відразу відповіли:

"Моя Травнева Троянда ❤️; А а квітні які?)); Хороша Леся 🔥; дуже красива, розумна і приємна дівчина! Ну а Ви красива 😍; Трояндочка 🌹; Леся Іванівна, та ви гаряча🔥😍; Красуня, бачили вчора в аеропорту 😍; Круто, це прям я😂; Ну красуня😍🔥;Краса Леся 🔥; Традиція повинна бути незмінною 👏😘; З такою погодою як у нас, саме вчасно😀👌😘».

Зазначимо, Леся Нікітюк стала дуже популярною телеведучою в Україні. Весела дівчина обожнює жартувати навіть над собою, розважаючи аудиторію. У красуні мільйони фанатів в Instagram, де дівчина веде активно мікроблог.

Раніше Леся опублікувала фото з відпустки в Туреччині. Нікітюк сиділа в міні на капоті автомобіля, демонструючи розкішні ніжки. На декількох кадрах красуня пограла з позами, захоплюючи фігуркою.

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