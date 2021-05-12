Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома), дружина відомого виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми), розповіла, як їй була неприємна ситуація, пов'язана з Ольгою Цибульською

Група DZIDZIO зі співачкою Ольгою Цибульською випустили кліпи й кілька хітів, пише Politeka.net. У мережі стали говорити про можливий роман Михайла й артистки, що було неприємно для Ярослави.

"Оля підігрівала чутки, не спростовувала їх. У якийсь момент я зрозуміла, що є якась грань, а далі мій терпець увірвався, мені стало неприємно і боляче", - розповіла SLAVIA в інтерв'ю на Ютуб-каналі "Rostyslove Production".

З'ясовувати стосунки SLAVIA зі співачкою ніколи не хотіла, адже вона - неконфліктна людина, тим більше Ольга - їй ніхто, тому вона розмовляла тільки зі своїм чоловіком.

За словами Ярослави, вона говорила про свої почуття Михайлу, той обіцяв припинити подібне на публіці, проте кокетство між артистами все ж було присутнє. Хоча все ж з боку Ольги було більше уваги, чого DZIDZIO не міг передбачити.

Крім того, навіть стали ходити чутки про те, що Цибульська народила сина від Михайла.

Зараз SLAVIA й Ольга Цибульська не спілкуються, адже їх нічого не пов'язує, та й раніше у них були лише приятельські стосунки. Як зазначила Ярослава, вона разом з Ольгою спілкується лише на якихось заходах, або на зустрічі спільних друзів.

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