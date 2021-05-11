Ігри вже не ті

Дружина коміка з "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія Кошова показала, якою кумедною і смішною росте їх молодша дочка

Як повідомляє Politeka.net, кадрами з семирічною Серафимою дружина гумориста поділилася на своїй сторінці в Instagram в розділі сторіз.

Дівчинка вирішила пограти в картонній коробці, забравшись в неї повністю і насмішила батьків.

Ксенія зняла, як Серефима смішно сховалася у великій коробці, прикривши лише голову. Дівчинці здається, що її не видно і вона в коробці грає зі своїми іграшками. Але мама підловила кумедний момент.

"Ігри вже не ті", - зазначила жінка, показавши, як грає її дочка.

Дівчинка зображена в сірій теплій толстовці і лосинах з єдинорогами. На руці у малятка красується тимчасове тату, а біля коробки лежить пакет для іграшок.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на юний вік Серефіма любить косметику. Дружина Кошового показала, як малятко наносить собі тіні зі спеціального набору дитячої косметики. Але на цьому вона вирішила не зупинятися, і скористалася ще й рум'янами. Молодша дочка постійно наслідує старшій Варварі і хоче бути в усі на неї схожою.

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