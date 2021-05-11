Андрій Данилко продовжує смішити публіку навіть після закінчення шоу "Маска"

Як відомо, 47-річний артист став одним з п'яти зіркових детективів найзагадковішого шоу на українському телебаченні "Маска". Данилко і його колегам Олі Поляковій, Насті Каменських, Олегу Виннику і DZIDZIO доводилося разом з глядачами вгадувати зірок, які переховувалися в неймовірних костюмах.

На офіційній сторінці шоу в Instagram вирішили нагадати підписникам, як весело проходили ефіри - багато в чому завдяки неординарному Данилку, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Зірковий детектив Андрій Данилко протягом усього шоу вражав своїм почуттям гумору, тому в останньому випуску першого сезону його неможливо було стримати", - йдеться в підписі до кадрів.

Так, у фіналі Андрій Михайлович залишив суддівське крісло, щоб з'явитися на сцені в своєму незмінному амплуа - Вєрки Сердючки. Разом із мамою (Інною Білоконь) вони виконали новий хіт «DISCO KICKS».

Після запального номера Сердючка, прикинувшись учасником, дала колегам-детективам підказки, хто ж може ховатися під її маскою.

"Невеличка підказка - я Мішель Андраде", - вимовила Вєрка, чим насмішила ведучого Володимира Остапчука, а також своїх напарників.

Публіка поділилася емоціями від перегляду відео в коментарях:

"Ехх, до чого ж приємні спогади))) Андрій Михайлович - найкращий!!!❤️❤️❤️"

"Наш найголовніший детектив 😂 😍"

"Найкращий! ❤️‍🔥"

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки, психанув, відчитав маму посеред вулиці: "у такому вигляді...".

Як повідомляла Politeka, Сердючка влаштувала переполох у Туреччині, дружина Кошового все зняла: "що так до неї мужики ходять...".

Також Politeka писала, що "важкохворий" Данилко відпалив по повній на вечірці для обраних, кадри вже в мережі: "Віра, мама, Наполеон".