Відома українська співачка Тіна Кароль показала свого дорослого сина, Веніаміна

Зірка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра 15 червня 2008 року, повідомляє Politeka.net. У цьому ж році, в листопаді, у подружжя народився син Веніамін.

Зараз артистка виховує дитину сама, адже її чоловік помер у 2013 році від онкологічного захворювання.

Днями Тіна Кароль разом з сином вирушила на відпочинок в теплі краї, ймовірно, на острова, звідки поділилася яскравими кадрами. Зірка записала сторіс, які тут же розлетілися по всіх її фан-групах. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, в одному з таких аккаунтів зарепостили відео, на яких співачка показала, як її син займається, говорячи іноземною мовою. Видно, як Веніамін виріс і змужнів.

За сім годин відео зібрало понад 7000 переглядів і багато коментарів.

"Щастя з Веночком! Роки розлуки нехай залишить в минулому, і жити вам в любові, завжди нас радувати собою, ми всі за Вас, ми за любов ⭐⭐🙏🔥🔥🌹✋", "такий дорослий вже❤️", "який гарний"," Суперхлопчик", " а хлопчик вогонь! Стільки мов знає 👏", " Веня краш😳", " виріс😍", "Милашки, малюки", "Лапульки", " розумничка😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Веніамін навчається в елітній школі Repton Preparatory School у Великобританії. Школяр вибрав музичний напрямок, навчаючись грі на барабанах і фортепіано. Також Веніамін займається фехтуванням і регбі.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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