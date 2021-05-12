Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Кріпосної", показав себе на зйомках нового сезону

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк став досить популярним актором серед українців, знявшись у десятках картин. Красунчик обожнює спорт, ділячись в Instagram тренуваннями, а також показує, як проходять робочі будні.

Цей раз не став винятком, адже Тарас опублікував фотографію зі зйомок нового сезону "Кріпосної". Цимбалюк був у старому одязі з ременем на поясі, дивлячись прямо в об'єктив камери.

"Залишився останній місяць зйомок третього сезону "кріпак" вже восени наймасштабніша серіальна прем'єра", - написав Тарас під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Ольгу Сумську, і написали коментарі:

"Не можу дочекатися", "чекаю з нетерпінням", "радий бачити третій сезон", "Оу, нарешті", "прекрасний серіал) чекаємо з нетерпінням", "сподіваюся, цієї осені серіал вийде в Польщу", "не дивилася, але зовнішній образ героя нічо так :)", "сама довгоочікувана прем'єра!!! Судячи з бекстейджу буде, а 4-й сезон знімати будете?".

Повідомлялося, що відомий український актор Тарас Цимбалюк показав ексклюзивні кадри зі зйомок.

У себе в сторіс Цимбалюк вирішив показати, як його гримують перед зйомками в «кріпосній».

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