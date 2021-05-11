Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", переборола свій страх змін, здивувавши новим образом

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram кілька свіжих фото, на яких постала з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Ксенія примірила незвичайний для себе образ, надівши перуку. У підписі дівчина заговорила про те, що іноді корисно кидати виклик своїм страхам.

"Чому ми так сильно боїмося змін? Тому що, так працюють пастки нашого мозку... Страх - це просто пастка, щоб не ризикувати... і як я вже 100 разів переконалася, в більшості випадків він абсолютно ілюзорний! Хочете щось змінити? Міняйте! Зробіть щось інакше, по-новому! Всі рішення, настрої, почуття, дії залежать тільки від вас! Не прийде ніякий чарівник і не вирішить всі ваші проблеми! А знаєте чому? Тому що цей чарівник - це ви! 💫", - розговорилася актриса.

Здивовані користувачі не відразу впізнали Мішину в дівчині на фото. Ксенію переплутали з гумористкою з "Дизель шоу" Вікторією Булітко, співачкою Дашею Астаф'євою і навіть з екс-солісткою "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою.

"Не впізнала, по першому фото подумала Булітко з Дизель шоу"

"Вас не впізнати, ваууу 🔥 🔥 😍 😍"

"Ну просто країнська Мерлін Монро😍"

""Я одна подумала, що це Даша Астаф'єва? 😍"

"Ви на цьому фото на Астаф'єву схожі)) а взагалі пост 🔥 🔥 👏"

"Тю, я подумала, що це Даша Астаф'єва 😮 😂 😍"

"Найнеймовірніша, дуже красиво, стильно і модно❤️"

"Така незвичайна і дуже красива 🔥 🔥 🔥безумовно права, так і потрібно 🔥"

"🔥 cool, несподіваний образ, вам дуже личить, Ксенія, сподіваюся, зміна зачіски сподобається хлопцям🔥"

"Мені цей імідж не зайшов"

"На другій фотографії наче Надя Дорофєєва"

"Подумала Кеті Перрі"

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