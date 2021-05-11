Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", переборола свій страх змін, здивувавши новим образом
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram кілька свіжих фото, на яких постала з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.
Ксенія примірила незвичайний для себе образ, надівши перуку. У підписі дівчина заговорила про те, що іноді корисно кидати виклик своїм страхам.
"Чому ми так сильно боїмося змін? Тому що, так працюють пастки нашого мозку... Страх - це просто пастка, щоб не ризикувати... і як я вже 100 разів переконалася, в більшості випадків він абсолютно ілюзорний! Хочете щось змінити? Міняйте! Зробіть щось інакше, по-новому! Всі рішення, настрої, почуття, дії залежать тільки від вас! Не прийде ніякий чарівник і не вирішить всі ваші проблеми! А знаєте чому? Тому що цей чарівник - це ви! 💫", - розговорилася актриса.
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Здивовані користувачі не відразу впізнали Мішину в дівчині на фото. Ксенію переплутали з гумористкою з "Дизель шоу" Вікторією Булітко, співачкою Дашею Астаф'євою і навіть з екс-солісткою "Время и Стекло" Надею Дорофєєвою.
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""Я одна подумала, що це Даша Астаф'єва? 😍"
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"Тю, я подумала, що це Даша Астаф'єва 😮 😂 😍"
"Найнеймовірніша, дуже красиво, стильно і модно❤️"
"Така незвичайна і дуже красива 🔥 🔥 🔥безумовно права, так і потрібно 🔥"
"🔥 cool, несподіваний образ, вам дуже личить, Ксенія, сподіваюся, зміна зачіски сподобається хлопцям🔥"
"Мені цей імідж не зайшов"
"На другій фотографії наче Надя Дорофєєва"
"Подумала Кеті Перрі"
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