Відомий український співак Арсен Мірзоян, який став фіналістом шоу" Маска " в образі Дракона, показав свій відпочинок

Чоловік Тоні Матвієнко показав перше фото з відпочинку цього року. На своїй сторінці в Instagram він показав кадри з пляжу, пише Politeka.net. На фото видно, як Мірзоян приліг на пляжі. На ньому немає одягу. Артист пильно дивиться в кадр, а навпроти нього стоїть ціла тарілка зі стиглим червоним кавуном, нарізаним на шматочки. Тоні Матвієнко на фото немає.

"Літо", - коротко підписав фото з кавунами артист.

Судячи з геотегу, артист зараз знаходиться в Єгипті. Він зазначив на фото Готель, в якому зупинився - Brayka Bay Resort 5 * розташований на самому березі Червоного моря в курортному регіоні Марса Алам. Головною особливістю комплексу є те, що він розташований в природному затоці, оточений кораловим рифом, таким чином закриваючи пляж від вітру і хвиль. Концепція готелю спрямована на спокійний сімейний відпочинок. Тому швидше за все Мірзоян відпочиває з дружиною Тонею Матвієнко і з дітьми.

"Яка краса!", "Хіба так можна??? Знущаєшся??? ☹ ️ 😄 👍 ", "Які спокусливі кавунчики😍", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, раніше Мірзоян розповідав, що є прихильником активного способу життя. При цьому саме волейболу відводиться особливе місце в його графіку.

"Біля нашого будинку в палісаднику організував спортивний майданчик, а ще по середах і неділях бігаю крос. У суботу граю у волейбол, і у нас проходять досить серйозні ігри", - говорив він.

Нагадавши, Арсен Мірзоян ошелешив зізнанням, як залишив дружину і дітей заради Тоні Матвієнко: "я зрозумів - все, припливли!".

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