Дружина українського співака і музиканта Сергія Бабкіна, Сніжана, здивувала кадрами таїнства вінчання

Українська актриса театру і кіно, а також талановита танцівниця, Сніжана Бабкіна, показала те, що раніше приховувала, передає Politeka.net. Відомо, що Сергій і Сніжана познайомилися в театрі у 2007 році.

На той момент Сергій був вже два роки як одружений на Лілії Ротань, разом вони виховували сина, Іллю.

Однак Бабкін закохався в Сніжану, і обидва таємно повінчалися, а вже пізніше пара уклала офіційний шлюб.

У своєму недавньому відео в сторіс Бабкіна розповіла причину, чому вона з Сергієм не відразу розповіли, що вінчалися і тримали все в секреті. Виявляється, на той момент обидва перебували в шлюбах.

"Це була справжнісінька таємниця. Я була заміжня, Сергій був одружений. Знаєте, як у фільмі, і ми повінчалися", - розповіла танцівниця.

А пізніше артистка розмістила кілька кадрів з таїнства, де можна помітити її з чоловіком у світлих нарядах, свідків і батюшку.

Нагадаємо, шлюб Сергія Бабкіна і Ліліїї Ротань тріщав по швах, адже в той час артист зловживав спиртним. Однак, зустрівши Сніжану, співак був упевнений, що заради неї готовий «зав'язати» і сказав їй про це.

Розірвавши шлюб з першою дружиною співак, як би того не хотів, віддалився від свого сина, Іллі, тим більше мати відвезла його в Канаду.

До слова, співак виховує першого сина Сніжани, Артура, як рідного.

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